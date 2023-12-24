CNN: İsrail askerleri, Gazze’de hastane baskınında buldozerle cesetleri ezdi

Amerikan CNN televizyonu, İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir hastaneye düzenlediği baskında insanlık dışı eylemlerde bulunduğunu yazdı.



Amerikan CNN televizyonunun manşetten verdiği özel haberindeki olaylar Gazze’nin kuzeyindeki İsrail’in geçen hafta “Hamas’ın karargahı” diyerek bastığı Kamal Adwan Hastanesi’nde yaşandı. Hastanedeki sağlık görevlileri ve tanıkların ifadelerine göre İsrail askerleri buldozerlerle ölü hastaların cesetlerine saygısızlık etti, askeri bir köpeğin tekerlekli sandalyedeki bir adamı parçalamasına izin verdi ve terör bağlantıları olmadığı anlaşılan çok sayıda doktoru vurdu.



Serbestiyet’in aktardığına göre CNN, hastanede görevli iki üst düzey sağlık personeli, bir başka doktor ve bir hastayla görüşerek yaşananları doğrulayan ifadeler aldı. CNN ayrıca bazı iddialara ilişkin video kanıtlarını da inceledi.



MEZARLIKLARA GÖMÜLEN CESETLER BULDOZERLERLE ÇIKARILDI



İsrail ordusu IDF’nin Kamal Adwan’daki operasyonlarıyla ilgili en ciddi iddialardan biri, askerlerin hastane kompleksinden ayrılırken buldozerlerle kısa süre önce hastane avlusundaki derme çatma mezarlıklara gömülen cesetleri çıkardıkları.



Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, CNN’e “Askerler bu sabah mezarları kazdılar ve cesetleri buldozerlerle sürüklediler, ardından cesetleri buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim” dedi.



CNN ile paylaştığı video ve görüntülerde hastane arazisine dağılmış çürümüş insan kalıntıları görülüyor. İddia, hastanenin başhemşiresi Eid Sabbah ve hemşire Asmaa Tanteesh tarafından da desteklendi. IDF’nin hastane bölgesinden çekilmesinden hemen önce, 15 Aralık’ta çekilen uydu görüntülerinde hastane kompleksinin dışında yerle bir edilmiş alanlar görülüyor.



CNN’e konuşan Tanteesh, “Dışarıda, avludaki cesetler gözlerimizin önünde sürülüyordu. Tüm bu süre boyunca onlara bağırıp çağırdık ama çığlıklarımız sağır kulaklarda kaldı” dedi. IDF’nin hastane bölgesinden çekilmesinden hemen önce, 15 Aralık’ta çekilen uydu görüntüleri hastane kompleksinin dışındaki yerle bir olmuş araziyi gösteriyor.



IDF, CNN tarafından yorum için kendisine ulaşıldığında iddiaları doğrudan ele almadı ancak hastanede bir operasyon gerçekleştirdiğini kabul etti. CNN’e yapılan açıklamada “Askerler, bazıları 7 Ekim’deki korkunç katliamda yer alan 80 teröristi yakaladı” denildi.



Bu hafta başında IDF, hastane müdürünün sorgulandığı bir video yayınlamış ve müdürün hastanenin askeri amaçlarla kullanıldığını itiraf ettiğini iddia etmişti. Pediatri müdürü Ebu Safiye ve başhemşire Sabbah, hastanenin sadece tıbbi hizmet verdiğini ve tutuklananların sivil ve sağlık çalışanı olduğunu savundu.



Sosyal medya sayfalarına ve görgü tanıklarına göre, İsrail-Hamas savaşı başladığından bu yana hastane yaralı ve yerinden edilmiş Gazzeli sivilleri barındırdı ve tedavi etti.



Operasyon 11 Aralık Pazartesi günü, hastane müdürü Dr. Ahmed Al Kahlot’un CNN’e hastanenin İsrail güçleri tarafından kuşatıldığını söylediği gün tırmandı. Ertesi gün İsrail güçlerinin hastane kompleksinin batı duvarını yıktığını belirten Ebu Safiye, askerlerin hoparlörlerle hastaneye seslenerek içeride barınanlara dışarı çıkmalarını söylediğini aktardı.



Bundan sonra yaşananların hastanede kalanlar için “kabusların ötesinde” olduğunu söyledi. Ebu Safiye’ye göre, kendisi ve diğer dört doktorun hastanede kalmasına ve aralarında birkaç bebeğin de bulunduğu 62 kişiye bakmasına izin verildi. O haftayı anlatırken, bugünlerde Gazze’de sık sık olduğu gibi cep telefonu sinyalinin kesilebileceğinden korkarak konuşmaya çalıştı.



Hemşire Tanteesh, İsrail askerlerine su için yalvarmış: “Bizden yarım metre uzaktaydı ve avluda etrafımızı sarmışlardı. Suyumuz yoktu, boğazlarımız kurumuştu, susamıştık ve sabahtan akşama kadar sadece bir bardak su için onlara yalvarıyorduk”



DSÖ ÖLÜMLERİ DOĞRULADI



İsrail’in hastanedeki operasyonu sırasında bazı çocukların öldüğünü söyleyen kadın, hemşirelerin hastanenin en küçük hastalarını daha fazla besleyebilmek için sütü tuz çözeltisiyle seyreltmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin son birkaç gün içinde Kamal Adwan’ı “etkili bir şekilde imha etmesinin”, aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az sekiz hastanın ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.



IDF geçen hafta da, Kamal Adwan hastanesinden teslim olduktan sonra silahlarını teslim eden militanlar olduğunu iddia ettiği genç erkekleri havaya silah tutarken gösteren fotoğraf ve videolar yayınladı. Ancak CNN’in görüştüğü görevliler bu kişilerin aslında Gazze’nin diğer bölgelerinden kaçarak hastaneye sığınan siviller olduğunu söyledi. Tanteesh, “Onlara hastanede direniş savaşçısı olmadığını söyledik ama kimse bizi dinlemedi” dedi.



Ebu Safiye ve Sabbah’a göre, birlikte resmedildikleri silahlar hastanenin güvenlik görevlilerine aitti: “Ordunun yerinden edilen sivil gençlerden ve sağlık ekibinden hastane nöbetçi odasında bırakılan güvenlik görevlilerinin silahlarını taşımalarını istediğini ve benim önümde fotoğraflarını çektiklerini kendi gözlerimle gördüm.”



ASKERİ KÖPEKLER YAŞLI VE YARALI ADAMA SALDIRDI



CNN’e konuşan Ebu Safiye, Dr. Ayman Rajab adlı bir doktor arkadaşının sorgulandıktan sonra askerler tarafından serbest bırakıldığını ve daha sonra hastaneye geri dönmeye çalışırken göğsünden vurulduğunu söyledi.



Ebu Safiye binanın önünde yerde yatan yaralı bir yaşlı adam bulmuş. Ancak Ebu Safiye adama yaklaşmaya çalışırken, kendisini izleyen askerlerin ateş etmeye başladığını söylüyor. “Bana ateş ettiler, güldüler ve alay ettiler. Adam acı içinde çığlık attı. Çocuklar ve kadınlar sahnenin dehşetinden ağlıyordu. Kimseye yardım edemedim. Bu sahne kabusların ötesindeydi. Askerlerinden biri köpeği almaya geldi ve yaşlı adama ve köpeğin ona yaptıklarına gülüyordu.”



Hastanede kırık bacağı için tedavi gören bir çocuk da köpeklerin hastaneye girdiğini ve yaşlı bir adama saldırdığını anlattı: “İsrailliler köpeklerin gelip bize saldırmasına izin verdi. Bize işkence ettiler. Bize doğru ateş ediyorlardı. Geceler korkunçtu, buraya geldiğimizden beri hiç uyumadık. Köpeklerin yaşlı bir adama saldırmasına izin verdiler; onu ısırıp durdular.” IDF yaptığı açıklamada bu iddialara değinmedi ancak hastane çevresindeki operasyonun Hamas’ı hedef aldığını söyledi.