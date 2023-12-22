CNN: İsrail, Gazze'de sivillerin gitmesini istediği bölgeleri vurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, CNN International'ın yaptığı bir araştırma, Hamas ile varılan 7 günlük geçici ateşkesin sona ermesinden bu yana İsrail ordusunun sivillerin taliye ederek gitmesini istediği en az üç yeri vurduğunu ortaya koydu.







CNN'den Jake Tacchi'nin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 1 Aralık tarihinde 623 bloğa böldüğü bir Gazze haritası yayınlamış, bu haritada ordunun vuracağı ve sivillerin gitmesi istenen yerler işaretlenmişti. Bu harita, Gazze Şeridi'ne havadan atılan broşürlerin üzerinde kare kod ile çevrimiçi olarak erişilebilecek şekilde paylaşılmıştı. IDF, bu haritayı Gazze halkının 'güvenliğini, canını ve ailelerinin canını korumanın güvenli bir yolu' olarak nitelendirmişti. Gazze halkından 'ordunun pek çok yayın organı tarafından da paylaşılan direktiflerini' takip ederken bu haritayı dikkate alması ve kontrol etmesi istenmişti.





'İSRAİL'İN TALİMATLARI MUĞLAK VE AKIL KARIŞTIRICIYDI'

CNN'in araştırmasına göre, Gazzeliler bu tahliye emirlerini izledi ancak bir gün sonra İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldüler. Buna göre, IDF'nin tahliye taleplerine ilişkin talimatları 'muğlak ve akıl karıştırıcıydı'. IDF'nin tahliye edilmesini ve sivillerin gitmesini istediği yerler haritalarda bildirilse de bu mesajlardan bazıları çelişkiliydi ve halkın elektrik ve iletişim kesintileri sebebiyle bu bilgiye erişimi konusunda endişeler vardı.







CNN International, sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflar, uydu görüntüleri ve yerel basında çıkan haberler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil halktan gitmesini istediği yerlere en az üç saldırı düzenlediğini teyit etti.





İSRAİL ORDUSU: İSTİHBARAT ÜZERİNE VURULDU

CNN'in incelemesine cevaben bir açıklama yapan İsrail ordusu, çatışmaların başından bu yana sivil halktan yoğun çatışmaların olduğu bölgelerden geçici olarak daha güvenli bölgelere gitmesini istediklerini, bunun amacının riski en aza indirmek olduğunu savundu. IDF, CNN'in vurulduğunu tespit ettiği bölgelerin, buralarda 'Hamas'ın Refah Tugayı komutanlarının olduğuna ilişkin istihbarat' üzerine vurulduğunu iddia etti.





İsrail ordusunun açıklamasında, 'Gazze Şeridi'nin neresinde olurlarsa olsunlar Hamas altyapısına ve teröristlere karşı ordu faaliyetlerinin devam ettiği' ifade edildi.





İSRAİL, REFAH'TAKİ MAHALLELERİ HEDEF ALDI: EN AZ 35 ÖLÜ

CNN International'ın araştırmasına göre, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerin Refah'a gitmesini önermesine karşılık, 2 Aralık tarihini izleyen üç gün boyunca İsrail ordusu Refah'taki bölgelere üç saldırı düzenledi. 3 Aralık günü, İsrail, Refah'ın El Geneia mahallesine saldırı düzenledi. Bu saldırıya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda, büyük bir krater oluştuğu ve pek çok binanın zarar gördüğü ya da yıkıldığı görüldü. Yerel basına göre, Al Bawab ailesinin evini hedef alan saldırıda en az 17 kişi öldürüldü.





Aynı gece bir başka hava saldırısında Refah'ın Al Tanour mahallesindeki Al Jazzar ailesinin evi hedef alındı. Bu saldırının ardından paylaşılan görüntülerde de bölge halkının enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalıştığı görüldü. CNN'e konuşan gazeteciler bu saldırıda 18 kişinin öldüğünü bildirdi. CNN, bu saldırıyı uydu görüntüleriyle de doğruladı.





'İSRAİL, HALKIN KULLANDIĞI SU KULESİNİ VURDU'

Araştırmada, uydu görüntüleri yardımıyla 3-9 Aralık tarihleri arasında Al Jazzar ailesinin evine 400 metreden daha yakın bir mesafede yer alan kamuya açık bir su kulesinin de İsrail'in hava saldırısında hedef alındığı teyit edildi. CNN'in analizine göre, İsrail ordusu bu süreçte Gazze'nin kuzeyine yönelik çelişkili mesajlar vermiş, bu mesajlar ise insanların 'güvenli alanlarda' olduklarına inanmalarına sebep olmuştu.