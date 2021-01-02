CNN Türk'e zam sansürü! Dikkatlerden kaçmadı

CNN Türk'ün zam düzeltmesi dikkatlerden kaçmadı! Karayolları Genel Müdürlüğü, yenilenen köprü geçiş ücreti tarifelerini duyurdu. Yeni fiyat tarifesine göre neredeyse yüzde 30’luk zam geldi.





15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi. Motosiklet geçiş ücreti de yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı.





Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretlerine de zam geldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için yüzde 25 oranında artışla 117,90 liradan 147,50 liraya çıktı.





CNN TÜRK'E ZAM SANSÜRÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün zam haberini, hükümete yakın medya kuruluşları, vatandaşa duyurmaktan imtina ederken CNN Türk ise zam sansürüne maruz kaldı.





İlk olarak haberi “zam” diyerek veren CNN Türk ekibi daha sonra aynı haberi “ücretler arttı” diyerek düzeltmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.