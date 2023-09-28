Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'ten 'tarihi'' yayın:Seçim sonuçlarını astroloğa sordular /28 Eylül 2023 12:37

CNN Türk'ten 'tarihi'' yayın:Seçim sonuçlarını astroloğa sordular

CNN Türk canlı yayını ilginç anlara sahne oldu. Yerel seçim astrolojisinin ele alındığı yayında; astrolog Nuray Sayarı, siyasilerin burçlarına göre muhtemel başarı oranlarını hesapladı. CNN'in fazlaca "bilimsel" olan yayına sosyal medyada tepki yağdı.

CNN Türk'ten 'tarihi'' yayın:Seçim sonuçlarını astroloğa sordular

Fulya Öztürk’ün sunduğu Akıl Çemberi programında astrolog Nuray Sayarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın burçları üzerinden önümüzdeki yerel seçimlerdeki sonuçlarını tahmin etti.

İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın “İkizler” burcu olduğunu belirten Sayarı şöyle tahminde bulundu:

"Ekrem İmamoğlu, İkizler burcu. Bu seçimlerde kaybediyor ve bitiyor. Siyaseti hayatı devam ediyor ama eninde sonunda CHP’den ayrılacak. 2024’te İBB Başkanı değil artık. İstanbul’u AK Parti alıyor. Mansur Yavaş, Ankara’da devam edecek. Ankara’da CHP devam ediyor."
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