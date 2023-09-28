Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den araç sahiplerine kötü haber /28 Eylül 2023 12:32

AYM'den araç sahiplerine kötü haber

Anayasa Mahkemesi'nin, 2023 yılında bir kereye mahsus alınacak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptaline ilişkin talebi reddetti.

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Haziran ayında Meclis'te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023’te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023’e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 6 Eylül’e kadar uzatılan ek MTV’nin ilk taksidinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi iptal istemini görüştü ve CHP’nin iptal başvurusunu oybirliği ile reddetti.
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