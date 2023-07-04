Samanyolu Haber /Gündem / Çocuk gelin skandalı! Bakanlık ve valilikten art arda açıklamalar /04 Temmuz 2023 22:18

Çocuk gelin skandalı! Bakanlık ve valilikten art arda açıklamalar

Niğde'de zorla evlendirildiğini söyleyerek yardım isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu A.Ö., jandarma tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Konuyla ilgili bakanlık ve valilikten açıklama geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Niğde’nin Altunhisar ilçesinde A.Ö., zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istedi.

Küçük kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinde alınarak koruma altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken Niğde Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında, Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir” denildi.

BAKANLIK: HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı;

“15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
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