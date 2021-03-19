Çok tartışılan hekim sessiz sedasız göreve başladı

GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, Ankara'da yer alan Güdül Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. Ali Edizer, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken sosyal medya mesajlarında 'erkeklere ‘ikinci eş alın' çağrısı yapınca görevden alınmıştı.





"Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir" şeklinde de bir mesaj paylaşan Edizer, 5 Ekim 2020’de görevden alınmıştı.





Edizer, tepkiler üzerine 8 Ekim’de de tabiplik mesleğinden uzaklaştırıldı. Ancak 9 Mart 2021’de Edizer’in Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı.





'DEMEK SORUŞTURMA GÖSTERMELİK AÇILMIŞ'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Edizer hakkında soruşturma açmıştı. GATA’nın meczubu olan bu kişi görevine nasıl döner? Demek ki bu soruşturma da göstermelik açılmış” dedi. Edizer hakkında açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediğini kaydeden Emir, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.