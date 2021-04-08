COVID-19 Avrupa ortalama yaşam süresini düşürdü

AB’nin İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre, ortalama yaşam süresinin en çok azaldığı ülkeler içinde İspanya ve Bulgaristan ilk iki sırada geliyor.







İspanya’da 1,6 yıl, Bulgaristan’da ise 1,5 yıl ortalama yaşam süresi geriye gitti. Litvanya, Polonya ve Polonya’da ortalama yaşam süresi 1,4 yıl geriledi.





Danimarka ve Finlandiya'da ise ortalama yaşam süresi, salgın boyunca 0,1 yıl arttı. AB üyesi olmayan Norveç’te ise bu oran 0,3 yıl olarak tespit edildi.





AB üyesi olmayan üç Avrupa ülkesi Norveç, İsviçre ve İzlanda ortalama yaşam süresinde sırasıyla 83,3, 83,2, ve 83,1 yıl ile kıtada en yaşlıların yaşadığı ülkeler olarak ilk üçe girdi.





AB içindeyse, Malta ortalama 82,6 yaş ile ilk sırada gelirken, İtalya, İspanya ve İsveç ortalama 82,4 yaş ile klasmanda ikinciliği paylaştı.







AB içinde ortalama yaşam süresinin en az olduğu ülke 73,6 yıl ile Bulgaristan olurken, Romanya 74,2 yıl ile ikinci, Litvanya 75,1 ile sondan ikinci ve üçüncü sıraları paylaştı.





Covid-19 şu ana kadar Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) 610 binin üstünde cana mal oldu. 127 binin üzerinde ölüm ile İngiltere, bu klasmanda ilk sırada geliyor.