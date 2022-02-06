Yeni Covid-19 ilacı haftaya Türkiye'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında yaptığı açıklamada, Covid-19 tedavisi kapsamına alınan Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kullanıma gelecek hafta başlanacağını hatırlatan Bakan Koca, "Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" dedi.





Peki, Molnupiravir hakkında neler biliniyor? İlacının etkisi ne kadar, Pfizer'ın Covid-19 ilacınından farkları neler?







Merck Araştırma Laboratuvarları başkanı Dean Li, geçen ay yaptığı açıklamada, Merck'in Covid-19 oral hapı molnupiravir'in Omicron ve diğer varyantlara karşı çalışabilecek bir etki mekanizmasına sahip olduğunu söyledi.





JP Morgan'ın sağlık konferansında konuşan Dean Li, "Omicron'u etkileyeceğinden çok eminiz... Moleküldeki bu mekanizma Omicron için çalışacak (işleyecek) ve ortaya çıkan herhangi bir varyanta karşı etki olacağını hayal ediyorum" dedi.





Molnupiravirin Omicron'a karşı etkisine ilişkin veriler henüz mevcut değil, ancak Kasım ayında yayınlanan en son verilere göre bin 433 hastadan alınan verilere göre hapın hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada yüzde 30 etkili olduğu gösterildi.







İlaç geçen ay, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onay aldı. İngiltere, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkeler ise ilacı satın almak üzere anlaşma imzaladı.





Pfizer Inc ve Merck & Co'nun ilaçları, virüse maruz kalan insanlarda enfeksiyonu önleyip önleyemeyeceklerini görmek için hâlâ araştırılıyor.

İki şirket tarafından sağlanan veriler, Pfizer'in daha etkili bir hapa sahip olduğunu gösteriyor.







Aralık ayında Pfizer, son sonuçlarının açıklayan Pfizer, semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde şiddetli hastalık riski taşıyan hastaların hastaneye yatış veya ölüm ihtimalinin yüzde 89, tedavi verildiğinde ise yüzde 88 oranında azalttığını gösterdiğini söyledi.





Merck, kasım ayında açıkladığı deneme sonuçlarının, molnupiravirin, semptomların gelişmesinden sonraki beş gün içinde tedavi edilen ve riski altındaki hastalarda hastaneye yatış veya ölüm oranını yaklaşık yüzde 30 azalttığını gösterdiğini söyledi.







Ancak şirket, ilacın başladıktan sonraki üç gün içinde hap alan hastalara ilişkin rakamları açıklamadı.





ABD'de Covid-19 antiviralleri, halk sağlığı acil durumu sırasında hastalara ücretsiz olacak. Ancak ilaç, ABD'ye kür başına yaklaşık 700 dolara mal oldu.