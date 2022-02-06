Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine bir zam daha bekleniyor /06 Şubat 2022 12:26

Benzin ve motorine bir zam daha bekleniyor

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Benzin ve motorine, 70 ile 90 kuruş arasında zam geleceği iddia edildi.

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Brent petrolün varil fiyatı ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor.

6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. 

Sözcü'nün sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak. Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi.
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