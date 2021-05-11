Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor /11 Mayıs 2021 19:51

Covid-19 kaynaklı ölümler sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 278 kişi daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. 11 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi ise pozitif çıktı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 50 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI AZALDI

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124’e ulaştı. Dün ise 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 975 oldu.

Türkiye'nin 11 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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