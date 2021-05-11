DSÖ uyardı: Hindistan varyantı küresel sorun

DSÖ, ilk araştırmaların, B.1.617 olarak adlandırılan mutasyonun diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.







Örgütün “küresel sorun” kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da yayılan mutasyonlar.





DSÖ koronavirüsün önemli farklılıklar içerebileceği düşünülen türlerini önce “ilgilenilecek varyant” sınıflamasına koyuyor. Yapılan incelemelerde, daha önceden belirlenmiş, daha bulaşıcı olma, daha şiddetli hastalığa yol açma, antikorlara ya da mevcut aşılara daha dayanıklı olma gibi kriterlerden en az birinin ortaya çıkması halinde mutasyon “küresel sorun” statüsüne alınıyor.