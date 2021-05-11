Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ uyardı: Hindistan varyantı küresel sorun /11 Mayıs 2021 20:04

DSÖ uyardı: Hindistan varyantı küresel sorun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan’da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı oluşturduğunu ve 30’dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

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DSÖ, ilk araştırmaların, B.1.617 olarak adlandırılan mutasyonun diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.
 
Örgütün “küresel sorun” kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da yayılan mutasyonlar.

DSÖ koronavirüsün önemli farklılıklar içerebileceği düşünülen türlerini önce “ilgilenilecek varyant” sınıflamasına koyuyor. Yapılan incelemelerde, daha önceden belirlenmiş, daha bulaşıcı olma, daha şiddetli hastalığa yol açma, antikorlara ya da mevcut aşılara daha dayanıklı olma gibi kriterlerden en az birinin ortaya çıkması halinde mutasyon “küresel sorun” statüsüne alınıyor.
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