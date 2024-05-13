Yargıtay'da çifte seçim

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor. Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı ancak şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı. Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı.





Öte yandan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi gelecek ay dolacak olan Bekir Şahin'in yerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için seçim süreci de bugün başlayacak.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş sayılıyor. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla eksik adaylar tamamlanıyor. Böylelikle belirlenen beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçecek.Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan beş adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor. Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.