Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'a yakalanan Bilim Kurulu üyesi iyileşti /22 Nisan 2020 09:57

Covid-19'a yakalanan Bilim Kurulu üyesi iyileşti

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlattı

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Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, daha öcne koronavirüse yakalandığını açıklayan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın hastalığı atlattığını duyurdu.

Müftüoğlu yazısında, "Serhat Ünal, enfeksiyon hastalıkları alanında uluslararası saygınlığı olan bir bilim insanımız. Bilim Kurulu’nda da yer alıyor. Yoğun hastane pratiğinde maalesef o da virüsle bulaşı alıp hastalandı. Neyse ki sıkı ve zorlu bir tedavi sürecini takiben hastalığı yendi. Hastalanan bir doktor, hem de bulaşıcı hastalıklar uzmanı tecrübeli bir doktor olunca süreçte neler yaşadığı doğal olarak daha da anlamlı. Hocamıza geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.
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