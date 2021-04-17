Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'da son durum /17 Nisan 2021 20:50

Covid-19'da son durum

Sağlık Bakanlığı 17 Nisan 2021 (Cumartesi) tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Covid-19 tablosuna göre son 24 saatte 288 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 606 kişinin de testi pozitif çıktı.

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Sağlık Bakanlığı'nın 17 Nisan gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 319 bin 316 yeni testten 62 bin 606'sı pozitif çıktı. Hasta sayısı 2 bin 973, iyileşen sayısı 52 bin 184 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 288 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 35 bin 608'e yükseldi.

Salgın boyunca yapılan toplam test sayısı 43 milyon 467 bin 516, toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, iyileşen toplam hasta sayısı 3 milyon 643 bin 734'e ulaştı. 

Ağır hasta sayısı 3 bin 240, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, yatak doluluk oranı ise yüzde 56.7 olarak tespit edildi.  


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