Covid-19'dan kaç kişi hayatını kaybetti?

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Buna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Covid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.







Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte, Türkiye toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarak 5 milyon 16 bin 141 oldu.





Türkiye'nin 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:















