Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'dan kaç kişi hayatını kaybetti? /08 Mayıs 2021 21:03

Covid-19'dan kaç kişi hayatını kaybetti?

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan Covid-19 tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 test yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Buna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Covid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte, Türkiye toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarak 5 milyon 16 bin 141 oldu.

Türkiye'nin 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:




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