Af Örgütü Navalni'den özür diledi

24 Şubat’ta Uluslararası Af Örgütü, geçmişte yaptığı bazı yorumların “nefreti savunma” sayılabileceğini söyleyerek Rusya’nın en tanınan Putin karşıtı siyasetçisini “düşünce mahkumu” olarak tanımamaya başlamıştı.







UAÖ’den yapılan yeni açıklamada, “Dikkatlice yapılan incelemelerin ardından Uluslararası Af Örgütü, Aleksey Navalni’ye tekrar ‘düşünce mahkûmu’ statüsü verilmesine karar verdi” denildi.







Yapılan açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü yanlış bir karar verdi. Yaptığı hatanın Navalni’ye olan negatif etkileri sebebiyle Navalni’den ve Rusya’da onun özgürlüğü için yorulmadan kampanya yürüten aktivistlerden özür diliyoruz” denildi.