Samanyolu Haber /Dünya / Af Örgütü Navalni'den özür diledi /08 Mayıs 2021 20:08

Af Örgütü Navalni'den özür diledi

Uluslararası Af Örgütü(UAÖ), tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’yi, geçmişte kullandığı nefret söylemleri nedeniyle “düşünce mahkûmu” olarak nitelendirmeyi bırakmıştı. Örgüt, “düşünce mahkûmu” statüsünü kaldırdıkları için özür dileyerek, statüyü iade etti.

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24 Şubat’ta Uluslararası Af Örgütü, geçmişte yaptığı bazı yorumların “nefreti savunma” sayılabileceğini söyleyerek Rusya’nın en tanınan Putin karşıtı siyasetçisini “düşünce mahkumu” olarak tanımamaya başlamıştı.

UAÖ’den yapılan yeni açıklamada, “Dikkatlice yapılan incelemelerin ardından Uluslararası Af Örgütü, Aleksey Navalni’ye tekrar ‘düşünce mahkûmu’ statüsü verilmesine karar verdi” denildi.

Yapılan açıklamada, “Uluslararası Af Örgütü yanlış bir karar verdi. Yaptığı hatanın Navalni’ye olan negatif etkileri sebebiyle Navalni’den ve Rusya’da onun özgürlüğü için yorulmadan kampanya yürüten aktivistlerden özür diliyoruz” denildi.
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