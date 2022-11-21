Cristiano Ronaldo'dan yeni bir rekor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla H Grubu'ndaki ilk maçına 24 Kasım Perşembe günü Gana karşısında çıkacak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, uzun yıllardır zirvede yer aldığı sosyal medyada, yeni bir rekora daha imza attı.





RONALDO'YU MESSI TAKİP ETTİ





37 yaşındaki futbolcu, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ise 376 milyon hayranıyla Ronaldo'yu takibini sürdürdü.





Model Kylie Jenner 372, şarkıcı Selena Gomez 357, sinema oyuncusu Dwayne Johnson 348 milyon takipçiyle Ronaldo ve Messi'nin ardında kalan dünyaca ünlü simalar arasında yer aldı.