Samanyolu Haber /Spor / Hollanda Senegal'i 2-0 yendi /21 Kasım 2022 21:36

Hollanda Senegal'i 2-0 yendi

Hollanda, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 2-0 yendi. Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Senegal ilk maçında puan alamadı.

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Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Uzun süre maçta tutuk bir futbol sergilendi. Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren ilk golü 84. dakikada Cody Mathes Gakpo, ikinci golü 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.

Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada oynayamadı. Böylece Hollanda, gruba 3 puanla başlamış oldu.

Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile karşılaşacak. Senegal ise ev sahibi ekiple oynayacak.

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