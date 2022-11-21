Hollanda Senegal'i 2-0 yendi

Katar 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hollanda 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Uzun süre maçta tutuk bir futbol sergilendi. Karşılaşma uzun süre 0-0'lık skorla devam ederken Hollanda'ya galibiyeti getiren ilk golü 84. dakikada Cody Mathes Gakpo, ikinci golü 90+9. dakikada Davy Klaassen attı.





Senegal'de Alanyasporlu Famara Diedhiou ile Hollanda'da Beşiktaşlı Wout Weghorst, karşılaşmada oynayamadı. Böylece Hollanda, gruba 3 puanla başlamış oldu.





Hollanda grubun ikinci maçında Ekvador ile karşılaşacak. Senegal ise ev sahibi ekiple oynayacak.



