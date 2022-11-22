Hasta yakınları, doktor ve güvenlik görevlisini dövdü

Rahatsızlanan babalarını Sakarya Ferizli Devlet Hastanesi’ne getiren iki kardeşten biri, başka hastayı muayene ettiği esnada doktorun odasına girerek babasıyla ilgilenmesini istedi. Ancak doktor, muayene ettiği hastaya baktıktan sonra babasıyla ilgileneceğini söyleyince bu kişi doktora saldırdığı öğrenildi.





Doktor, yaşadığı olayın daha fazla büyümemesi şahsın dışarı arabada bekleyen hasta babasını müdahale odasına aldı. Bu esnada hastanın diğer oğlu hastanenin tartıştığı güvenlik görevlisini dövdü. Olay yerine gelen polis hasta yakınlarını gözaltına aldı. Doktor ve güvenlik görevlisi hasta yakınlarından şikayetçi oldu.



