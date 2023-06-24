Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri 952'nci haftasında da gözaltına alındı /24 Haziran 2023 13:47

Cumartesi Anneleri 952'nci haftasında da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri/İnsanları 952'nci haftasında "Kayıplar bulunsun, failleri yargılansın" talebiyle çıktıkları Galatasaray Meydanı'nda yine gözaltına alındı.

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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ile hak savunucuları bu hafta da karanfillerle meydana yürüdü.
Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen, Cumartesi Anneleri/İnsanları ve hak savunucuları bugünkü eylemde de engellendi ve gözaltına alındı.

Gözaltılar Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, Gözaltına alınmamızın ardından bize desteğe gelen milletvekilleri ablukaya alındı, darp edildi, buluşmamızı izleyen gazeteci dostlarımız darp edildi" denildi.
Gözaltına alınanlar

Cumartesi Anneleri/İnsanları, gözaltına alınanların isimlerini açıkladı:

Hanife Yıldız, İrfan Bilgin, İkbal Eren, Mikail Kırbayır, Maside Ocak, Hasan Karakoç, Eren Keskin , Gülseren Yoleri, Leman Yurtsever, Ümit Efe , Meriç Eyüboğlu, Hatice Onaran, Cüneyt Yılmaz, Cihan Kaplan, Ayşe Çelik, İsmail Yücel.
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