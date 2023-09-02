Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri'nin 962'nci buluşmasında 32 kişi gözaltına alındı /02 Eylül 2023 14:21

Cumartesi Anneleri'nin 962'nci buluşmasında 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi Anneleri'nin 962'nci hafta eylemine de müdahale etti. Sadece 3 kişinin Galatasaray Meydanı'na ulaşabildiği aktarılırken kişilerin aniden abluka altına alındığı gösterildi. Ardından Cumartesi Anneleri'nin 962'nci hafta buluşmasında 32 kişi gözaltına alındı.

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Galatasaray Meydanı'nda buluşmak üzere İstiklal Caddesi'ne çıkan Cumartesi Anneleri/İnsanları Beyoğlu Kaymakamlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ısrarla reddetmesi sonucu Galatasaray Meydanı'na ulaşılması engellendi. Tüm engellemelerin sonucu sadece 3 kişinin Galatasaray Meydanı'na ulaşabildiği aktarıldı. Cumartesi Anneleri/İnsanları kendilerini ifade etmek adına konuştuğu sırada aniden abluka altına alındığı görüldü. Bu sırada görüntü almak isteyen, çekimde bulunan basın mensupları uzaklaştırılarak engellendi. Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan itiraz edilse de dikkate alınmadı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Galatasaray Meydanı'na ulaşmak için mücadele ettiği sırada yaşanan arbede dikkat çekti. Geçen hafta kaymakamlık kararı olmadan gözaltı işlemi yapıldığı belirtilirken ''kaymakamlık kararı olmadan olmaz'' cevabı alındı.

Cumartesi Anneleri/İnsanları: ''Beyoğlu Kaymakamlığının ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ısrarla reddetmesinin sonucunda Galatasaray'a gitmemiz yine engelleniyor.''

Cumartesi Anneleri/İnsanları: ''Cumartesi Anneleri 962 Hafta buluşmasında en az 32 kişi gözaltına alındı.''
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