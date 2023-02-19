Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı, meğer Arınç'ın rol çalmasından rahatsız olmuş: Konu 'seçim ertelensin' çıkışı /19 Şubat 2023 10:48

Cumhur İttifakı, meğer Arınç'ın rol çalmasından rahatsız olmuş: Konu 'seçim ertelensin' çıkışı

Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhur İttifakı bileşenlerinin bir dönem 'AKP'nin özgül ağırlığı' olarak bilinen Bülent Arınç'ın seçim tarihine ilişkin açıklamasından hiç de hoşnut olmadığı bilgisini paylaştı.

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Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan iki büyük deprem sonrası gündeme getirilen 'seçim tarihi' tartışmasını köşesine taşıdı. 

Bir dönem 'iktidar partisinin özgül ağırlığı' olarak bilinen, AKP hükümetlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı dahil önemli görevler üstlenen ancak fikir ayrılıkları nedeniyle Kasım 2020'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın açıklamalarına değinen Bozkurt, şunları söyledi:

"(...) Arınç'ın, AKP üyesi olmasına karşın parti ile organik bir ilişkisi yok. AKP adına da cumhur ittifakı adına da bir pozisyon alması çok mümkün değil. Söyledikleri doğru bile olsa ilk itiraz MHP kanadından gelecektir. Teknik olarak bir konunun altını çiziyor Arınç açıklamasında, seçimlerin ancak anayasa değişikliği ile mümkün olabileceğini ve bunun için de Cumhurbaşkanının liderlerle bir araya gelmesi gerektiğini kaydediyor.

Anayasayı değiştirmekten bile zor bir şeyden bahsediyor yani. Zamanlaması açısından eleştirilse de bu bir tespittir. Arınç’ın açıklamasından cumhur ittifakının hiç de hoşnut olmadığının altını çizelim. Bu meselenin Arınç üzerinden tartışılması ilk olarak cumhur ittifakında rahatsızlık yarattı. Belki başka bir zeminde başka bir siyasi aktörün açıklamasıyla gündeme gelmesini istiyorlardı. (...)"
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