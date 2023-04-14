Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'na katılan DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti /14 Nisan 2023 15:20

Cumhur İttifakı'na katılan DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti

Malatya'da temel atma töreninde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, tepki çekti. Solcu geçmişi ile tanınan ve geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na katılan Aksakal, muhalefeti kafir ilan etti. "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın çiçeği burnunda ortağı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP'li trolleri aratmayan açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Millet İttifakı'nı hedef aldı.

"VATAN MİLLET SEÇİMİDİR"
Millet İttifakı'na yönelik 'küffar' (Müslüman olmayanlar, kâfirler) ifadesini kullanan Aksakal'ın tepki çeken açıklamaları şöyle:

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz."
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