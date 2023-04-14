Hala cansız bedenler çıkarılıyor: Büyük depremde son rakam açıklandı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ağır yıkım yaşadı. AKP'nin 'asrın felaketi' diyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştığı depremlerde, can kaybı da günden güne artıyor.







Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.





Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.





Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Deprem bölgesinde Hatay hariç enkaz kaldırma çalışmalarında birinci periyodu bayramdan önce tamamlamış olacağız. 57 bin 29 yıkık binanın 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı.





Tüm bu süreçte ilk önce açıklanan hasarlı hanelere 10 bin lira verilecekti. Yüzde yüzüne yakını olmak üzere ödeme yapılmış oldu.





Taşınma yardımı 15 bin lira verilecekti 431 bin hane sahibine nakit yardımı gönderildi.





50 bin 500 vatandaşımızın hayatını kaybettiği söz konusu. 5 bin kişilik hayatını kaybeden vatandaşımızla ilgili ödemeler bulunmuyor. Ödemeler bloke edildi.





KİRA ÖDEMELERİ İÇİN TARİH

Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Konteynerde kalanlar yararlanamayacak. Diğerleri yararlanabilecek.





Deprem bölgesinde takibe rağmen kira fiyatlarının iki üç kat arttığına dair tespitlerimiz var. Hepimizi üzmektedir. Devlet üzülmekle kalmaz gereğini yerine getirmekle sorumludur. CİMER'e, 112'ye, karakol ve kaymakamlıklarımıza başvurularında takip başlatılacaktır.





Vatandaşlarımız kiralık ev bulamazsa onlara burada ev sahipliği yapmak görevimiz. 18'inde inşallah Çin'den gelen konteynerlar köylere sevk edilecek.





Depremin ilk gününden itibaren sahra hastaneleri hizmete devam etmektedir.





Bölgeye yüzde 20 oranında tespit ettiğimiz bir dönüş var."





"DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİMLER PREFABRİKLERDE YAPILACAK"

Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin nerede yapılacağına ilişkin ise, şu açıklamayı yaptı:





"14 Mayıs'ta seçim olacak. Tüm arkadaşlarımıza da söyledik, konuştuk, değerlendirdik. Yüksek Seçim Kurulu ile, Adalet Bakanlığımız ile değerlendirdik, konuştuk ve depremin ilk günlerinde yapılan tespitler, biraz daha çadırda oy kullanmanın olabileceği konusundaydı ama bugün önümüzü biraz daha rahat görebiliyoruz. Çadırda yapmanın riskleri olabileceğini değerlendirdik, hem Yüksek Seçim Kurulumuzla, hem Adalet Bakanlığımızla, hem de burada bulunan arkadaşlarımızla birlikte kötü niyetli birtakım işlemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkanımız var, konteyner imkanımız var, ofis konteyner şeklinde bunları yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda hep birlikte buna ait adımlarımızı, okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir."