Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifak'ında 'baraj' çatlağı /16 Mart 2022 14:36

Cumhur İttifak'ında 'baraj' çatlağı

MHP'yi baraj üstünde tutmak için iktidarın yaptığı seçim sistemi değişikliği, küçük ortak Büyük Birlik Partisi'ni tatmin etmedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değişikliğe itirazını sürdürdü.

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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenledi. AKP ve MHP’nin ortak imzası ile Meclis’e sunulan seçim yasası teklifine ilişkin sorular üzerine, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini yeterli bulmadığını kaydeden Destici, şunları söyledi:

"Baraj olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir. BBP cumhur ittifakının birleşenidir. Önceliğimiz ittifaktır. Seçimleri kazanması için çalışacağız. Önümüzdeki seçimlerle ilgili BBP kendi adaylarıyla seçime katılacaktır."

MÜLTECİ TARTIŞMASINDA DA ANLAŞAMADILAR

Destici, mültecilerin ülkelerine gönderilmeleri tartışmasında da Erdoğan ile ters düştü. Destici "Suriyeli göçmenlerle ilgili soru üzerine de, "Zorda kalana kapımızı açarız, besleriz; ama savaş sona erdiğinde arzumuz insani ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriyelilerin, Afganların ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlamaktır. Kalıcı hale gelmelerini doğru bulamayız" dedi.
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