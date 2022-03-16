Samanyolu Haber /Dünya / NYT, Ukrayna'da Türklerin tahliye beklediği camiye ulaştı /16 Mart 2022 14:48

NYT, Ukrayna'da Türklerin tahliye beklediği camiye ulaştı

New York Times gazetesi, Mariupol’de Türk vatandaşlarının tahliye beklediği camiye ulaştı. 200’den fazla Türk’ün mahsur kaldığı kentte Rus güçlerinin konvoyların geçişine izin vermediği belirtiliyor. Gazeteye konuşan Türk vatandaşları, tahliye konusunda ümitsiz konuştular.

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Ukrayna’nın Rusya kuşatması altındaki Mariupol kentinde Kanuni Sultan Süleyman Camisi’nde 152’si Türk vatandaşı 200’den fazla kişi tahliye edilmeyi bekliyor. Cami yetkilisi, bazı kişilerin 10 günden uzun süredir camide sığındığını, elektrik ve sudan yoksun olduğunu söyledi.

New York Times gazetesinden Elif İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirttiği Mariupol’deki caminin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu’yla iletişime geçti.

Hacıoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde 152’si Türk vatandaşı, 48’i çocuk olmak üzere, çoğu kadın 200’den fazla insanın sığındığını söyledi.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Hacıoğlu, “Bazıları elektrik ve su olmadan 10 günden uzun süredir buradalar. Her gün daha fazla insan geliyor” dedi. Evleri Rus güçleri tarafından bombalananların camiye sığındığını söyleyen Hacıoğlu “Mum ışığında, kat kat kazaklar giyerek oturuyorlar, yerlerde yatıyorlar” dedi. Hacıoğlu, içme suyu ve gıdaya erişimleri olduğunu belirtti.

Hacıoğlu, “Bir roket caminin 700 metre yakınına düştü, bir havan kabuğu bahçeye düştü. Kimse yaralanmadı. Çocuklar başta olmak üzere herkes çok korkuyor” dedi.

Hacıoğlu, otobüslerden oluşan bir konvoyun gönderildiğini ancak Rus güçlerinin geçişe izin vermemesi nedeniyle konvoyu caminin 70 kilometre ötesinde günlerce beklediğini söyledi. Hacıoğlu, “Tahliye gerçekleşebilecek mi bilmiyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: BUGÜN YA DA YARIN GÜZEL HABERİ BEKLİYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da kuşatma altında bulunan Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili dün yaptığı açıklamada, “Mariupol’dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda Sergei Lavrov (Rusya Dışişleri Bakanı) beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor, bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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