İddia: Yeni sistem Erdoğan'ı bitirdi, 3. kez aday olma imkanı kalmadı

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu seçim yasası teklifiyle birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olma olanağının ortadan kalktığını öne sürdü.







Uğuroğlu, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:





"Yıllardır defalarca yazıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesinin tek ihtimali anayasada Meclis'in erken seçim kararı alınmasıyla olabilecekti.





Bitti… Erdoğan'ın 3. kez aday olma şansı bitti…





AKP ve MHP'nin 2 yıldır birlikte hazırlayıp Meclis'e gönderdikleri seçim yasaları değişiklik teklifi kabul edilip resmî gazetede yayınlandığı günden itibaren bir yıl sonra uygulanabilecek.





Erken seçim imkânı da Erdoğan'ın 3. kez aday olma imkânı da kalmadı.





MHP'li Feti Yıldız dedi ki;





- "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimler uygulanmaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir…"





Evet işte bu cümle Erdoğan'ın erken seçim ile 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma şansını ortadan kaldırdı.





Erken seçim şansının ortadan kalkması ile Erdoğan döneminin de sonuna gelindi. Haziran 2023'te yapılacak seçimde YSK başvurusunu kabul etmez Erdoğan 3. kez aday olamaz."