Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da benzin ve gaz destek paketi /16 Mart 2022 15:11

Almanya’da benzin ve gaz destek paketi

Alman hükümeti, kamyon şoförleri ile işi gereği sürekli arabasıyla yolda olması gerekenlere 20 ile 40 Cent’lik benzin indirimi planlanıyor. Karbonmonoksit vergisinden herkese yılda 75 Euro geri ödenecek. Düşük gelirliler, öğrenciler ve meslek eğitimi alanlara kalorifer yardımı artırılıyor.

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Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa'da, benzin ve ısınma maliyetlerinin aşırı artması, hükümette yeni destek paketlerini gündeme getirdi.

SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti milyarlarca Euro'luk yeni destek paketinde uzlaşıyor.

Paketin önceliği, litresi 2.40 Euro'ya dayanan benzin- mazot fiyatlarında, özellikle şehirler arası iş yapan ya da yük taşıyan kamyon ve TIR'lara 20 ile 40 Cent'lik sabit bir indirim yapmak. Ayrıca, kilometre başına ödenen vergi indirimlerinde biraz daha artırma planlanıyor.

DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

Diğer desteklerin ise şu şekilde olması planlanıyor:

– Karbonmonoksit kullanımından alınan verginin bir kısmı, tüm halka geri ödenecek. Bu da kişi başına yılda 75 Euro'luk destek olarak planlanıyor. Yeşiller'in önerisini, Liberaller destekliyor.

– Isınma maliyetleri arttığı için özellikle yardıma muhtaç olanlara, öğrencilere, meslek eğitimi görenlere ve henüz meslek eğitiminde işe yeni başlayanlara 115 ile 175 Euro arasında yardımlar başlatıldı. Şimdi bunun genişletilmesi ve az kazananlara da uygulanması planlanıyor.

– Şirketlere, kısa çalışma ödeneği veriliyordu ve bu 30 Haziran'da sona erecekti. Bunun uzatılması ve zamlar devam ettiği sürece de devam etmesi tartışılıyor.

– Şirketlere, yatırımcılara; Rusya'dan alınan malları üretmeleri ya da ikame edecek ürünler üretmeleri halinde ek kredi destekleri verilmesi planlanıyor.
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