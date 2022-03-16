Samanyolu Haber /Gündem / Moskova'da kritik görüşme! /16 Mart 2022 15:23

Moskova'da kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan bakanlar toplantıda öncelikli konunun Ukrayna krizi olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada "Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme başladı. İkili görüşmeden önce bir arada basın mensuplarına açıklama yaptı. Görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler masaya yatırılıyor.



"Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli"
Lavrov da Çavuşoğlu ile 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüklerine dikkati çekerek "Bu kadar kısa sürede yine görüşüyor olmamız, ikili ilişkilerimiz ve koordinasyonumuz, uluslararası ilişkilerin hızlı şekilde ve olumsuz yönde geliştiği dönemde önemlidir." dedi.

Türkiye ile çeşitli seviyelerde sürekli temas halinde olduklarını belirten Lavrov, Rusya ve Türkiye arasında 16 Mart 1921'de dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Lavrov, Ukrayna'daki durumun görüşmede kilit konu olduğunu ifade ederek bu durumun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Ukrayna konusundaki yaklaşımına değer verdiklerini vurgulayan Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Büyük saygıyla yaklaşıyoruz. Günümüz şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda olabildiğince tutarlı bir tutum sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Montrö Sözleşmesi konusunda da Türkiye'nin sorumlu bir tutum sergilediğine dikkati çeken Lavrov, "Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz." dedi.

Lavrov, Ukrayna meselesinin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan'daki çözüm süreçlerini de bugün ele alacaklarını belirterek "Tabii ki ikili gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de yapılacak olan 9. Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın gündemini ve tarihlerini görüşmek istiyoruz. Dolayısıyla bugünkü toplantımız çok yerinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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