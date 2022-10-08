Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'nda neler oluyor: 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, partisinden istifa etti /08 Ekim 2022 13:13

Cumhur İttifakı'nda neler oluyor: 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, partisinden istifa etti

"BBP ile aynı ittifakta yer alan AKP'ye oy istemeyeceğim için partimden istifa ediyorum" açıklamasını yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) MYK üyesi Fatma Yümlü, partisinden ayrıldı. Daha önceden MKYK üyelerinden Abdurrahman Açıkgöz, Şahin Türkkanı ve Gökmen Türkkanı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile istifa etmişti.

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Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) MKYK Üyesi Fatma Yümlü, AKP ile ittifak yapılmasını eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Facebook hesabından "Veda" başlığıyla paylaşım yapan Fatma Yümlü, "2013 yılında üyesi ve 2019 yılında da MYK üyesi olduğum zaman zaman görev aldığım BBP'sinden istifa ediyorum. Gelinen noktada illa ittifakta olmalıyız denilmesi üzerine genel başkan yardımcılarıyla görüşerek ittifaklarda olmayalım BBP olarak tek başımıza seçime girelim gerekirse yüzde 1 oy alalım ama kendimiz olalım dedim... Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolundan doğruları savunarak dik duralım istedim... Ne yazık ki siyasette el pençe duranlara rağbet gerçeği söyleyenler dikkate alınmıyor" ifadelerini kullandı.



"AKP'YE OY İSTEMEYECEĞİM İÇİN..."

"Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı çok şükür ihtiyacım da yok" diyen Yümlü, şöyle devam etti:

"Tek hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim. Bu şartlarda AKP'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP'sinin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek her daim doğruları savundum, savunmaya devam edeceğim... Genel Başkanımı ve yöneticileri sever sayarım lakin onlara olan sevgim yönetimin doğru yapıldığı anlamını taşımıyor..."


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