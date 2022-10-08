Samanyolu Haber /Dünya / Reza Zarrab ortadan kayboldu, Adem Yavuz Arslan'a yeni iş çıktı /08 Ekim 2022 13:00

Reza Zarrab ortadan kayboldu, Adem Yavuz Arslan'a yeni iş çıktı

Türkiye'de adı rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen ve hali hazırda Miami’de sahte bir kimlikle ABD'nin onayıyla lüks bir yaşam süren Reza Zarrab 1.2 milyon dolar verip satın aldığı at çiftliğini İranlı arkadaşına devretti. Bilindiği gibi Reza Zarrab’ı TR724 yazarı usta gazeteci Adem Yavuz Arslan 22 Ekim 2021'de bulmuştu.

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab geçtiğimiz yıl ABD'nin Florida eyaletinde ortaya çıkmıştı.

2020 yılında at yetiştiriciliği üzerine Next Level Performance Center adlı bir şirket kuran ve 1.2 milyon dolara bir at çiftliği satın alan Reza Zarrab, kimliğini değiştirmiş ve Aaron Goldsmith ismini almıştı.

Binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan PS Dressage isimli internet haber sitesi, Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamış ve Zarrab burada verdiği demeçte “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde atlama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrı’ya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” demişti.

‘UZAKLAŞMA ZAMANIM GELDİ’

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre  Zerrab’ın Next Level Performance Center’daki görevinden ayrıldığı ve şirketin başkanlığını İranlı arkadaşı Manuchehr Negahban’a devrettiği ortaya çıktı. Aaron Goldsmith adıyla şirketin başkanı olan Zarrab, yeni ticaret kayıtlarında artık görünmüyor.

Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Zarrab, “Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Onun kararlı çabası, Next Level’ın başarısının temelini oluşturdu ve bizi daha da ileriye taşımaya devam edecek” dedi.

Paylaşımda 24 yaşındaki at eğitmeni sevgilisi Amanda Perkowski’ye de teşekkür eden Zarrab, “Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi” diye yazdı.


Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 4 yıldır kayıp olan Reza Zarrab’ı bulmuştu

Gazeteci Adem Yavuz Arslan, 22 Ekim 2021'de yayınladığı videosunda, Reza Zarrab’ı Miami’de bulduğunu duyurmuş, Aaron Goldsmith adını alan Zarrab’ın Next Level isminde bir at çiftliği kurduğu ortaya çıkarmıştı.

Aaron Goldsmith (Sarraf) adını alan ve pahalı atlara hizmet veren bir at çiftliği kuran Zarrab yeni kız arkadaşıyla birlikte milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor.
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