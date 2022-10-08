Samanyolu Haber /Dünya / İstanbul'da da konser veren Rus rapçi 'yabancı ajan' ilan edildi /08 Ekim 2022 12:43

İstanbul'da da konser veren Rus rapçi 'yabancı ajan' ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşı eleştiren isimlerden biri olan Rus rapçi Oxxxymiron, 'yabancı ajan' ilan edildi

SHABER3.COM

Rusya'nın en popüler rapçilerinden biri olan Oxxxymiron, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından 'yabancı ajan' ilan edildi.

Oxxxymiron'u sahne ismi olarak kullanan 37 yaşındaki Miron Fyodorov, Kremlin'in Ukrayna'da yürüttüğü savaşı 'felaket ve suç' olarak tanımlamıştı.

Ünlü rapçi savaşın başlamasının ardından Rusya'yı terk etmiş ve Avrupa'da birçok noktada Ukraynalı mültecilere destek olmak için konserler düzenlemişti.

Oxxxymiron'un konser verdiği şehirlerden biri de İstanbul olmuştu.

Rus rapçinin yanı sıra, popüler bilim kurgu yazarı Dmitry Glukhovsky da yabancı ajan listesine eklendi. Daha önce savaşı kınayan Glukhovsky hakkında orduyu aşağılamak suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

Uzun süredir aile içi şiddet üzerine kampa yürüten feminist politikacı Alena Popova ve Radio Free Europe'da çalışan gazeteci Irina Storozheva da yabancı ajan listesine eklenen diğer isimler oldu.

Rusya'da 'yabancı ajan' tanımlaması giderek artan oranda muhalifleri, gazetecileri ve insan hakları savunucularını yabancı fonlarla siyasi aktivitelerde bulunmak için suçlama amacıyla kullanılıyor.
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