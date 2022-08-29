Cumhur İttifakı'ndan Alaattin Çakıcı hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na uzanan ifşaatlar sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cezaevinde ziyaret ettikten sonra organize suç örgütü hükümlüsüyken afla tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.
Çakıcı’nın yakın dostu olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş, Alaattin Çakıcı’nın, MHP’nin Ankara’daki genel merkezi önünde olduğuna dair fotoğrafa Twitter hesabında yer verdi. Fotoğrafta, Çakıcı’nın MHP’nin Ankara genel merkezinde olduğuna dair yer bildirimi de yapıldığı görüldü.