Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuç /18 Kasım 2020 01:54

Cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuç

Artıbir Araştırma’nın yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan ilk sırada çıkarken hemen ardındaki Mansur Yavaş'ın aldığı oy oranı dikkat çekti.

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Artıbir Araştırma’nın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı araştırmada Tayyip Erdoğan’ın oyundaki düşüş dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy veririm diyenler yüzde 43,9’da kalırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 38,9 oldu.

Artıbir Araştırma Şirketinin yaptığı ankette “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa aşağıdaki isimlerden hangisine oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 43,6 oranında Erdoğan, yüzde 38,9 oranında ise Mansur Yavaş cevabı verdi. Yüzde 11,6 hiçbiri derken, yüzde 4,5 kararsız olduğunu belirtti.

Ankette partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti: AKP yüzde 30,2, CHP 22,2, HDP 9,8, İyi Parti 9,4, MHP 7,9, DEVA 2,1, Gelecek 1,2, Saadet 1, kararsız 12,8, oy kullanmayacak 3,4.

EKONOMİ KISA SÜREDE DÜZELMEZ

Ankete katılanlara “Türkiye’nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü” sorusu yöneltildi. Yüzde 65,4 sorunların kısa sürede çözülmeyeceğini belirtirken, yüzde 23,2 çözüleceğini beyan etti.

YARGIYA GÜVENİRİM DİYENLER YÜZDE 1,7

Araştırmada, vatandaşlara “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum hangisidir” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların çoğunluğu yüzde 30,6 ile hiçbir kuruma güvenmediğini belirtti. Yargıya güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 1,7’de kalırken, Diyanet’e güven yüzde 0,7 ile dip yaptı. Yüzde 30,6 TSK’ya güvendiğini ifade ederken, yüzde 21,4 Cumhurbaşkanlığına güvendiğini söyledi.

Ankette partili cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun olmadığını söyleyenler yüzde 52,9, memnun olduğunu söyleyenler ise yüzde 36,2 çıktı.
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