Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığından 128 milyar dolar cevabı! /23 Haziran 2021 08:34

Cumhurbaşkanlığından 128 milyar dolar cevabı!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle '128 milyar dolar nerede?' sorusuna ilişkin verdiği soru önergesine cevap geldi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) gündeme getirdiği Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle alakalı olarak '128 milyar dolar nerede?' sorusunun yankıları sürüyor. CHP'li belediyeler tarafından reklam panolarına asılan '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankart polis tarafından sökülmüş ve soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruya ise iktidar kanadından farklı farklı cevaplar gelmişti.

'HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN GÖREV ALANINA GİRER'
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ile ilgili '128 milyar dolar nerede?' sorusunu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Önergeyi yanıtlayan Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı işaret etti. Oktay, “Yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” cevabını  verdi.

NE OLMUŞTU?
'128 milyar dolar nerede?' sorusu uzun süre Türkiye'nin gündemine oturmuş ve tartışılmıştı. CHP'nin gündeme getirdiği soruya muhalefet partileri de destek vermiş ısrarla bu soru yöneltilmişti. İktidar kanadından ise farklı açıklamalar yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ise “Merkez Bankası Başkanı’nın ifade ettiği gibi hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işleri TCMB tarafından gerçekleştirildi” demiş ve açıklamasına “Merkez Bankası’nın muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz” sözlerini de eklemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Protokolün tamamen hukuki dayanağı var. MB'nda hukuki bir dayanağı olmayan hiçbir işlem yapılmaz. Bugüne kadar yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmaz. Bu protokol dahilinde, 2017 Şubatından itibaren yapıldı. 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartları. Bu işlemler gizli yapıldı, protokol açıklanmadı, rakamlar verilmiyor. Peki siz bu rakamları nereden biliyorsunuz? Biz bu rakamları açıklamadık. Dünyada en şeffaf veri açıklayan merkez bankalarından biri TCMB'dir" demişti.
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