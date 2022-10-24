Cumhuriyetçiler'e güven Demokratlar'ın önünde

VOA'nıngöre, Ankete göre seçmenlerin yüzde 38’i ekonomi konusunda Cumhuriyetçiler’e güvenirken Demokratlar’a güven sadece yüzde 24 oldu.Geçtiğimiz günlerde yapılan bir başka ankette de iki parti arasında ekonomiye güven konusunda 15 puanlık fark ortaya çıkmıştı.Ankette seçmenler ayrıca suçla mücadele, göçmenlik ve yakıt fiyatları konusunda da Cumhuriyetçiler’e daha fazla güvendiğini ortaya koydu.Seçmenlerin yüzde 37’si suçla mücadele konusunda Cumhuriyetçiler’e güvendiğini belirtirken, bu konuda Demokratlar’a destek sadece yüzde 22 oldu.Seçmenlerin yüzde 10’u ise hiçbir partiye güvenmediğini kaydetti.Göçmenlik konusunda da Cumhuriyetçiler Demokratlar’a üstünlük sağlamışa benziyor. Buna göre ankete katılan seçmenlerin yüzde 37’si Cumhuriyetçiler’e güvenirken, yüzde 32’si Demokratlar’a güveniyor.Demokratlar ise ankette kürtaj, iklim değişikliği ve silah şiddetiyle mücadele konusunda Cumhuriyetçiler’den daha fazla güvene sahip.Ancak seçmene enflasyon konusu özellikle sorulduğunda Cumhuriyetçiler’le Demokratlar arasındaki güven farkı 17’ye çıkıyor.Ülkede enflasyon oranı yüzde 8,2 ve yakıt fiyatları da Eylül ayının son günleriyle birlikte yeniden artışa geçmiş durumda.Anketler genel olarak Cumhuriyetçiler’in Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor.Kongre’nin üst kanadı Senato’nun kaderini ise “kararsız” olarak nitelenen bazı eyaletlerdeki seçimler belirleyecek.