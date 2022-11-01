D&R ve Idefix, TTB Başkanı Fincancı'nın kitaplığında 'bulunan' kitabı sitesinden kaldırdı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alındığı sırada evindeki kitaplığında yer alan Bejan Matur'un kaleme aldığı 'Dağın Ardına Bakmak' kitabı, Turkuvaz Medya Grubu’nun sahibi olduğu D&R ve Idefix'te satıştan kaldırıldı. Timaş Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Fincancı’nın 26 Ekim’de gözaltına alındığı sırada evinde ‘bulunmuş’ ve iktidara yakın basın tarafından “örgütsel kitap” olarak tanımlanmıştı.





'Dağın Ardına Bakmak'ın bugün yapılan aramalarda Idefix, D&R, Everest Yayınları ve Timaş Yayınları'nın web sayfalarından kaldırıldığı görüldü. Idefix'in sitesindeki sayfanın son versiyonunda, "Aradığın sayfayı bulamadık" ifadeleri yer alıyor.









D&R'ın sitesindeki sayfada da, "Aradığın içeriğe şu an ulaşamıyoruz. Sayfa kaldırılmış veya değiştirilmiş olabilir" ifadeleri bulunuyor.







