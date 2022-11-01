Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li Metiner’den Erdoğan’ı kızdıracak Mahir Ünal sözleri: Katilmiş.. /01 Kasım 2022 14:07

AKP’li Metiner’den Erdoğan’ı kızdıracak Mahir Ünal sözleri: Katilmiş..

AKP’de Milletvekilliği yapmış Mehmet Metiner partideki Mahir Ünal kavgasına katıldı. Metine Mahir Ünal’ın görevden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak ifadelerde bulundu.

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AKP’de iki dönem milletvekilliği yapmış Mehmet Metiner AKP Grup Başkanvekilliğinden ayrılan Mahir Ünal ile ilgili partide başlayan tartışmalara katıldı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı konuşmada Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanırken bu sözlere başta Cumhur İttifakı partilerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Mahir Ünal tepkilerin artmasının ardından AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa haberi AKP’de de çatlak seslerin çıkmasına neden oldu. 

SİYASET KATİLMİŞ BİR KEZ DAHA ANLADIM
İlk olarak Şamil Tayyar "Tartışmalı konuşmanın İçeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı" diye sitem ederken daha sonra ise Mehmet Metiner’den Erdoğan’ı kızdıracak bir paylaşım geldi. Metiner Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden ayrıldığı düşünülen Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili “Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım” diye yazdı.


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