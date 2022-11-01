Ankara’da akademisyenlere ankesörle aranma iddiasıyla gözaltı

2011-2013 arasındaki KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 22’si gözaltına alındı.





SUÇLAMA ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN ARANMAK





Soruşturma kapsamında kişiler soruları almanın yanı sıra ankesörlü veya kontörlü telefonlardan aranma suçlamasıyla çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara merkezli 16 ilde bu kişilerin gözaltına alınmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 25 kişiden 22’si gözaltına alındı.