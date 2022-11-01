Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da akademisyenlere ankesörle aranma iddiasıyla gözaltı /01 Kasım 2022 13:54

Ankara’da akademisyenlere ankesörle aranma iddiasıyla gözaltı

Ankara merkezli operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında akademisyen ve kamu kurumu çalışanlarının olduğu kişilere ankesör ve kontörlü telefonla aranma suçlaması yöneltildi.

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2011-2013 arasındaki KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 22’si gözaltına alındı.

SUÇLAMA ANKESÖRLÜ TELEFONLARDAN ARANMAK

Soruşturma kapsamında kişiler soruları almanın yanı sıra ankesörlü veya kontörlü telefonlardan aranma suçlamasıyla çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara merkezli 16 ilde bu kişilerin gözaltına alınmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 25 kişiden 22’si gözaltına alındı.
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