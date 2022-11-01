Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Karadeniz’de gemi trafiğini kapattı /01 Kasım 2022 13:53

Rusya Karadeniz’de gemi trafiğini kapattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridorunun gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşmasının bir parçası olarak oluşturulan Karadeniz'deki insani yardım koridorunun "gemilerin seyrine kapatıldığını" duyurdu.

Açıklamada, “Bu anlaşmaların ana katılımcısı olan Rusya Federasyonu'nun anlaşmalardan çekilmediğini, askıya aldığını vurguluyoruz. Bu bağlamda, Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu koridoru Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonlar yürütmek için kullandığından, gemilerin güvenlik koridoru boyunca seyrüseferi kabul edilemez” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Sivastopol'daki gemilere yönelik saldırının etrafındaki durum netleşene kadar Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca trafiğin askıya alındığını belirtti.

Açıklamada, "Ukrayna'dan insani yardım koridorunun ve tarım ürünlerinin ihracatı için belirlenen Ukrayna limanlarının Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonlar yürütmek için kullanılmayacağının garantisini almak için uluslararası bir örgütün yardımına güveniyoruz" denildi.

Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'den geçen kuru yük gemilerini bir savaş bölgesi olarak kalması nedeniyle denetlemek için kendi tedbirlerini almayı planladığını söyledi.
Rusya'nın yakında "tahıl anlaşmasının" uygulanmasına yönelik yaklaşımları detaylandıracağını bildirdi.

Rusya, Sivastopol'a İHA ve İnsansız Deniz Araçları saldırısı nedeniyle 29 Ekim'de “tahıl anlaşmasına” katılımı askıya aldı. Moskova saldırılardan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

30 Ekim'de Türkiye, BM ve Ukrayna gemilerin "tahıl koridoru" boyunca hareket etmesi konusunda anlaştılar ve tahıl ihracatını sağlamaya devam etme isteklerini dile getirdiler. Kremlin, Rusya'nın katılımı olmadan "tahıl anlaşmasının" riskli olduğunu savunuyor.
Savunma Bakanlığı, Sivastopol’de saldırıya uğrayan gemilerin, tahıl anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna limanlarından sevkedilen malın geçtiği yeşil koridor"un güvenliğini sağladığını bildirdi.

Ukrayna'nın bloke edilen limanlarından hububat ihracatı ile Rus tahıl ve gübrelerinin ihracatını öngören anlaşma, 22 Temmuz'da Türkiye ve BM temsilcileri ile Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında 120 günlüğüne imzalanmıştı.
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