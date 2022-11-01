İngiliz oyuncu Tim Roth'un oğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Cormac Roth’un 16 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Variety dergisinin haberine göre, yapılan açıklamada, "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti" denildi.

Genç müzisyen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Kanser sebebiyle aşırı kilo ve işitmemin yarısını kaybettim. Ama en önemlisi, kanser kendime güvenimi aldı. Ancak hayatta kalma isteğimi ya da müzik yapma aşkımı elimden almadı" dedi.





Cormac Instagram paylaşımında ayrıca, "Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Lütfen sevdiğiniz şeyleri yaptığınızdan emin olun. Hayat kısa.. Kendinize iyi bakın ve doktora gidin. Kanserin canı cehenneme" mesajını paylaştı.





2021 yılının Kasım ayında Cormac Roth’un kansere yakalandığı açıklanmıştı.