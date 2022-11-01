Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz oyuncu Tim Roth'un oğlu hayatını kaybetti /01 Kasım 2022 13:43

İngiliz oyuncu Tim Roth'un oğlu hayatını kaybetti

İngiliz ünlü oyuncu Tim Roth'un müzisyen oğlu Cormac Roth 25 yaşında kanserle mücadelesini yenik düştü.

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Rezervuar Köpekleri, Pulp Fiction ve Hateful Eight gibi Quentin Tarantino filmlerinin yanı sıra birçok Hollywood yapımında yer alan İngiliz oyuncu Tim Roth'un 25 yaşındaki müzisyen ve yapımcı oğlu Cormac Roth hayatını kaybetti .
Bir süredir kanserle mücadele eden Cormac Roth’un 16 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Variety dergisinin haberine göre, yapılan açıklamada, "Ailesinin kollarında huzur içinde yaşama veda etti. Son ana kadar esprilerine devam etti" denildi.
Genç müzisyen, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Kanser sebebiyle aşırı kilo ve işitmemin yarısını kaybettim. Ama en önemlisi, kanser kendime güvenimi aldı. Ancak hayatta kalma isteğimi ya da müzik yapma aşkımı elimden almadı" dedi.

Cormac Instagram paylaşımında ayrıca, "Her zaman kaderinizi seçemezsiniz. Her zaman geleceğinizi seçemezsiniz. Lütfen sevdiğiniz şeyleri yaptığınızdan emin olun. Hayat kısa.. Kendinize iyi bakın ve doktora gidin. Kanserin canı cehenneme" mesajını paylaştı.

2021 yılının Kasım ayında Cormac Roth’un kansere yakalandığı açıklanmıştı.
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