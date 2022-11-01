Samanyolu Haber /Gündem / Fransa’da anayasa tartışması büyüyor /01 Kasım 2022 13:37

Fransa’da anayasa tartışması büyüyor

Fransa'da hükümetin meclis onayı olmadan yasa geçirmesini sağlayan anayasa maddesi tartışma yaratıyor.

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Fransa’da Başbakan Elisabeth Borne hükümetinin ekimde 3 kez bir yasa tasarısını meclis oylaması olmadan geçirmek için başvurduğu anayasa maddesi, muhalefetin tepkisini çekti ve demokratik bir sistemde böyle bir maddenin varlığının sorgulanmasına neden oldu.

Fransa’da Ulusal Meclis’te salt çoğunluğu bulunmayan Borne hükümeti, ekimde 3 kez bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye soktu. Muhalefet, hükümetin bu adımını sert bir dille eleştirerek, her defasında hükümete karşı gensoru önergesi verdi. 577 milletvekilinden oluşan mecliste gensoru önergeleri çoğunluğun oyunu alamadığı için reddedildi.

Anayasa maddesinin devreye sokulmasının ardından Fransa’da iktidar kanadının bir sonraki adımının meclisi feshetmek olup olmayacağı ve Fransızların bu yıl 3. kez sandığa gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

Paris-Pantheon-Assas Üniversitesi’nde görevli anayasa hukuku ve parlamenter hukuk uzmanı Doç. Dr. Benjamin Morel, “Fransa’da tüm Batı dünyasında gücü en sınırlı parlamentolardan birine sahip oldukları” değerlendirmesinde bulunarak, “Öncelikle muhalifler çoğunluğu oluşturmalı ve ikincisi, gensoru önergesi metni üzerinde anlaşmalılar. Bu da çok zor. Böylelikle şimdilik Fransa’da hükümetin hayat sigortası” diye konuştu.
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