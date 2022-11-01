Scholz iklimcileri eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un değindiği konu ise özellikle de Berlin’de meydana gelen bir olayla ilgili oldu. Berlin itfaiyesi sözcüsü, iklim göstericilerinin protestoları nedeniyle kaza yerine geç ulaştıklarını ve bu nedenle de kurbanların kurtarılmasının geciktiğini açıklamıştı. Scholz, insanların Trafik kazaları nedeniyle tehlike altında olmasının “Her zaman iç karartıcı” olduğunu belirtirken, yaralılara mümkün olduğunca çabuk ulaşmanın önemli olduğunu vurguladı. Scholz, “Bu özel durumda insanlar tehlikeye atıldıysa, bu çok üzücü bir durumdur” dedi.



