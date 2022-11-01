Scholz iklimcileri eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un değindiği konu ise özellikle de Berlin’de meydana gelen bir olayla ilgili oldu. Berlin itfaiyesi sözcüsü, iklim göstericilerinin protestoları nedeniyle kaza yerine geç ulaştıklarını ve bu nedenle de kurbanların kurtarılmasının geciktiğini açıklamıştı. Scholz, insanların Trafik kazaları nedeniyle tehlike altında olmasının “Her zaman iç karartıcı” olduğunu belirtirken, yaralılara mümkün olduğunca çabuk ulaşmanın önemli olduğunu vurguladı. Scholz, “Bu özel durumda insanlar tehlikeye atıldıysa, bu çok üzücü bir durumdur” dedi.
EYLEMLERE ONAY VERMEDİ
Scholz eleştirel bir tutumun, eleştirel bir protestonun kabul edilmesi gerektiğinin doğru olduğunu kaydederken, “Ancak eylemlerin yaygın bir onay görmediği de açıktır” diye konuştu. Başbakan, eylemlere kendisinin de onay vermediğini ifade etti. Aynı durumun protesto eylemleri sırasında zarar gören sanat eserleri için de geçerli olduğunu söyleyen Scholz, “Olanlar için çok üzgünüm ve onarılması mümkün olmayan sanat eserlerinin kalıcı olarak zarar görmemiş olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.