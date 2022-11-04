Daha önce takipsizlik verilen IŞİD yöneticine şimdi bakın ne ceza isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Bashar Ghazal Al Sumaidai hakkında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali ile örgütün silah sorumlusu olduğu iddia edilen Azzam Ali Husseın Al-Neama hakkında da dava açıldı.



İddianemede, Al Sumaidai'nin örgüt içerisinde "Eğitim Bakanı", "Adalet Bakanı", "Kadıların Kadısı" unvanlarıyla görev üstlendiği belirtildi. Al Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin ise eşiyle birlikte hareket ederek Irak'tan Suriye'ye ve sonra Türkiye'ye geçiş yaptığı ifade edildi. Diğer şüpheli Azzam Ali Husseın Al-Neama'nın da örgüt üst düzey yöneticisi Al Sumaidai'nin akrabası olduğu, örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu kaydedildi.



Azzam Ali Husseın Al-Neama hakkında, 2021 yılında Sakarya'da yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği, ancak 13 Mayıs 2022'de Al Sumaidai'nin yakın akrabası olduğu ve birlikte örgütte sorumlu düzeyde faaliyette bulunmaları nedeniyle yakalandığı, Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın bu soruşturmayı İstanbul'a gönderdiği de iddianamede yer aldı.