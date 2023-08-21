Samanyolu Haber /Gündem / Damat Berat aylar sonra ortaya çıktı /21 Ağustos 2023 15:30

Damat Berat aylar sonra ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortalıkta çok görünmeyen Berat Albayrak görüntülendi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızıyla evli olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram’dan duyurduğu istifasının ardından uzun süre kamuoyu önünde görünmedi. 

Medyaradar’ın aktardığı habere göre, Berat Albayrak, dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izledi.

Sadık Albayrak, geçen hafta oğlu Berat Albayrak'la ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarıyla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu" demişti. 

Albayrak, 8 Kasım 2020’de Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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