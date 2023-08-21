Farklı kültürler uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Østfold Eyaletinde faaliyetlerde bulunan Østfold Mangfoldhuset’in Moss şehrinde düzenlediği festivale ilgi de oldukça yoğundu.









Başta Moss Belediyesi olmak üzere, Moss Frivilligsentreal, Tayland Dil ve Kültür Derneği, Frifond, Home-Start Familiekontakten gibi sivil kuruluşların, Østfold Mangfolhuset’e partnerlik yaptığı şenliğe kentte yaşayan farklı milletlerden birçok aile katıldı.









Çocuklar için çeşitli aktivitelerin ve yarışmaların da düzenlendiği uçurtma şenliğinde katılımcılar, kendi hazırladıkları uçurtmalarla yer aldılar.







Hizmet Hareketi gönüllülerinin öncülüğünde, Norveç’in Moss şehrinde Moss Mangfoldshuset olarak 2014 yılında çalışmalarına başlayan dernek, bu yıl ismini tüm eyaleti kapsayacak şekilde Østfold Mangfoldshuset olarak değiştirdi.





Ås, Sarpsborg gibi belediyelerle de ortak faaliyetlerde bulunan Østfold Mangfoldhuset, bebekli ailelere uzmanlar aracılığı ile programlar düzenliyor, uçurtma festivalleri, yemek kursları gibi toplumun her kesimine hitap edecek çeşitlilikte projeleri hayata geçiriyor