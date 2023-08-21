Rezillikler diz boyu!: Yaşar Güler, Askeri casusluk soruşturmasını doğrulamış

TR724.com'da yer alan habere göre Adem Yavuz Arslan, dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Yaşar Güler’den kimlerin brifing aldığı bilgisine ulaştığını anlattı. Arslan, videosunda çok önemli bir bilgiyi daha paylaştı: “Bir başka kaynağımdan aldığım bilgi; ilk elden, kaynağından aldığım bilgi; Genelkurmay Başkanlığı küçük konferans salonu. Ekim 2014. Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler aynen şöyle söylüyor: ‘Arkadaşlar, İzmir casusluk davası tamamen doğrudur. Düzmece olduğuna dair bir takım iddialar gündeme geldi. Değildir. Rezillikler diz boyudur. Her türlü haltı karıştırmışlar. Fotoğrafları görseniz utanırsınız’ diyor.”





Adem Yavuz Arslan, son videosunu duyurduğu paylaşımında, “Yeni yayın-analiz; 15 Temmuz ve Askeri Casusluk dosyalarına dair birinci el şahitlerle ne konuştum? @RTErdogan rejiminin sansürüne rağmen halkalar birleşiyor. @tcsavunma (Milli Savunma Bakanı) Yaşar Güler’in karargahta ağırladığı gazeteci ve siyasetçileri buldum.” ifadelerini kullandı.













GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ DE DOĞRULAMIŞTI





Askeri casusluk soruşturmasıyla ilgili tutuklu Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş de çok önemli ifşaatlarda bulunmuştu. 15 Temmuz’da dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın verdiği emirle Erdoğan’ı almak için Marmaris’e gittiğini itiraf eden Sönmezateş, 10 Temmuz 2023’de Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderdiği dilekçede, “Askeri casusluk olayı nedir, gerçek midir? Evet gerçektir! Ergenekon, Balyoz’dan farklıdır. Ortada açık bir suç vardır. Binin üzerinde subayın, astsubayın belgeleri, kamera görüntüleri hem Genelkurmay’da hem MİT’de bulunmaktadır. O dönem kimi siyasetçi ve gazeteciler bu konuda muhalif ses çıkarınca Genelkurmay’a davet edilmişlerdir. Bizzat Yaşar Güler’in karşıladığı bu insanlara, 30-40 dakika bu belge ve görüntüler izlettirilirdi. Toplantı sonrası istisnasız hepsi, ‘Biz böyle bilmiyorduk’ diyerek Karargah’tan ayrılmışlardır. O belgeleri ve görüntüleri izleyen hiç bir vatansever, ‘Askeri casusluk yoktur’ diyemez! Bu belgeleri inceleyip, ‘Askeri casusluk yoktur’ diyen gazeteci, eski asker, siyasetçi; her kim varsa gerçek anlamda vatan hainidir.” ifadelerini kullanıyordu.





O İSİMLERDEN BİRİ CHP’Lİ ÖZGÜR ÖZEL





Gazeteci Adem Yavuz Arslan, videosuyla ilgili bir başka paylaşımında, “Karargah’a davet edilip bizzat Yaşar Güler’den dosyanın detaylarını dinleyip “Komutanım ben böyle bilmiyordum” diyen isimlerden birisi @eczozgurozel miş. Orada böyle deyip dışarıda farklı konuşmasını nasıl izah etmek lazım?” ifadelerini kullandı.





SEVİLAY YILMAN VE FİDEL OKAN DA KARARGAH’A ÇAĞIRILMIŞ





Adem Yavuz Arslan, videosunda, “Karargah’a çağırılarak birifing verilen gazetecilerden ikisine ulaştım. O gün orada bizzat o insanları karşılayıp Yaşar Güler’e götüren subaya ulaştım. Birisi Fidel Okan. Soykırım sürecinin inşaa aşamasında aktif olan isimlerden biriydi. Diğeri Sevilay Yılman. Kaynağımın dediği şey şu; başka isimler de var ama benim bizzat alıp götürdüğüm kişiler bunlardı.” iddiasında bulundu.





ÖZGÜR ÖZEL İDDİAYI YALANLADI





Söz konusu paylaşımı alıntılayan Özgür Özel ise kendisine brifing verildiği iddiasını yalanladı. Özel, “Genelkurmay Karargahı’na ömrüm boyunca hiç adım atmadım. Yaşar Güler’den değil brifing almak bir törende el sıkışmak dışında temasım yoktur. dedi.





SEVİLAY YILMAN: BRİFİNGİ VEREN BENDİM!





Sevilay Yılman da brifing aldığı iddialarını yalanladı. Yılman, konuyla ilgili paylaşımında, “Yaşar Güler ile Genelkurmay Karargahı’nda görüştüm evet ama Yaşar Paşa o dönem henüz başkan değildi, Yardımcısı idi. Ve görüşme nedenim de sizin hain örgütünüzün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her yanına sinsice sızdığınızı anlattığım yazılarım ve yayınlarımdı. O yazılarım dolayısıyla o dönem GK Yardımcısı olan Yaşar Güler TSK’yı itibarsızlaştırdığım iddiası ile hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Askeri savcıya ifade vermeye gittiğimde Yaşar Güler görüşmek istedi. Anlık bir talepti ve makamına çıktım ve yazdığım yazılara, programımda anlatılanlara öfkelenmiş; ”TSK diğer kurumlara benzemez! Aklınızı başınıza alın!” diyerek beni paylamıştı. Ama ben direndim ve 2 saat boyunca hain örgütünüzün devletin kurumlarına ahtapot misali nasıl sirayet edip ele geçirdiğini ve TSK’nın da bundan fazlasıyla payını aldığını uzun uzun anlattım. Brifing veren Yaşar Paşa değildi bendim yani!” ifadelerini kullandı.