Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere: Rusya güneyde yeni bir ordu kuruyor /21 Ağustos 2023 13:20

İngiltere: Rusya güneyde yeni bir ordu kuruyor

İngiliz istihbaratına göre Rusya, Ukrayna'nın saldırılarına karşı ülkenin güneyinde yeni bir ordu kuruyor.

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşta daha deneyimli birlikleri görevlendirmek amacıyla Ukrayna'nın güneyinde yeni bir ordu kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.

Daha deneyimli birliklerin kilit noktalarda kullanılmasının hedeflendiğini düşünen Bakanlık, Herson bölgesindeki hava indirme birliklerinin ağır çatışmaların yaşandığı Orikhiv bölgesine doğru ilerdiğini tahmin ettiklerine de dikkat çekti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Herson'da konuşlandırılan yeni 18'inci ordunun farklı birliklerden oluştuğu, bunlar arasında Kırım Yarımadası'nın ilhakında rol oynayan 22'inci kolordunun da bulunduğu belirtildi. 

İngiltere'nin açıklamasında  "18'inci ordu muhtemelen ağırlıklı olarak mobilize edilmiş personelden oluşacak ve Ukrayna'nın güneyindeki savunma amaçlı güvenlik operasyonlarından sorumlu olacak" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, ağustos ayı başında Rusya'nın muharebe birliklerinin kapasitesini artırdığını duyurmuştu. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana her gün savaşın gidişatı ile ilgili bilgi veriyor. Moskova da bu nedenle İngiltere'yi dezenformasyon yapmakla suçluyor. 
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