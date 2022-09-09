Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı /09 Eylül 2022 13:33

Danimarka açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı

Danimarka Donanması, batan gemiden denize atlayan 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtardı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

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Danimarka’nın batı açıklarında Bahamalar bayraklı bir gemi ile çarpışan Hollanda bayraklı bir gemi battı.

Hollanda bayraklı “Helge” adlı gemi, sabah erken saatlerde Kuzey Denizi’ndeki Jutland Yarımadası’nın 37 kilometre açığında henüz belirlenemeyen nedenle Bahamalar bayraklı “Wild Cosmos” adlı gemi ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 89 metre uzunluğundaki Helge adlı gemi battı.

Danimarka Donanması, batan gemiden denize atlayan 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtardı. Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.

Wild Cosmos adlı gemide ise ciddi hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.
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